طقس الإمارات.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً بوجه عام، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والرياح معتدلة السرعة على الساحل الشرقي.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية وشرقية على الساحل الشرقي 15 / إلى 25 تصل إلى 45 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند الساعة 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:53 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 08:24 والجزر الاول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 01:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 27 70 25 دبي 37 28 70 30 الشارقة 39 25 75 30 عجمان 38 26 80 35 أم القيوين 41 26 75 30 رأس الخيمة 43 28 75 20 الفجيرة 36 29 75 20 العين 44 25 50 15 ليوا 43 30 40 15 الرويس 38 25 60 25 السلع 43 29 55 15 دلما 38 30 60 20 طنب الكبرى 35 28 85 25 طنب الصغرى 35 28 85 25 أبو موسى 35 28 75 20 .

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