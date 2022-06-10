الريم الفلاسي: "أم الإمارات" توجه بتذليل كل العقبات لتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي أصحاب الهمم

المصدر: وام

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عقد مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم " همة " بتشكيله الجديد اجتماعه الأول، وذلك بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي.

وفي بداية الاجتماع رحبت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس بأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، ونقلت لهم تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، وتوجيهات سموها بتقديم كل الدعم والمساندة وجميع التسهيلات وتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ خططهم لتحقيق أهداف الجمعية وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي أصحاب الهمم.

حضر الاجتماع .. فاطمة المنصوري ممثلةً لإدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، وكل من الأعضاء: نورة المريخي، مريم المنذري، سلمى الشيخ، أسماء مطران، عائشة الكندي، حمدة الحارثي وبركة الجابري.

وتم خلال الاجتماع اختيار رئيس لمجلس الإدارة ونائبه، وأسفرت النتائج عن اختيار نورة المريخي رئيسةً لمجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم، واختيار مريم المنذري نائبةً للرئيس. كما تم تعيين أسماء مطران أميناً للسر وبركة الجابري أميناً للصندوق.

واستعرض الاجتماع خطة استراتيجية مقترحة للجمعية للفترة القادمة قام بإعدادها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمساندة الأعضاء الجدد في تحديد التوجهات الاستراتيجية للجمعية والمتطلبات التنظيمية المبدئية.

وتسعى هذ الخطة لأن يكون للجمعية دور في جميع المجالات البحثية والتعليمية والصحية والاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم والتشريع للسياسات والقوانين وحتى الرياضة، وتطوير البنى التحتية للمرافق والأماكن العامة لتكون صديقة لأصحاب الهمم وإتاحة جميع الخدمات لهم، وتوفير الدعم النفسي والاهتمام بالصحة العقلية لأمهات أصحاب الهمم وجميع مقدمي الرعاية وإبراز إنجازاتهن وتقدير جهودهن.

كما تهدف الخطة إلى إشراك أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم بعملية اتخاذ القرار بالقضايا والمواضيع التي تعنيهم وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص.

وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي إن جهود دولة الإمارات والمكانة التي تحظى بها في رعايتها لأصحاب الهمم ناتجة عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بهذه الفئة المهمة من المجتمع لضمان حصولهم على حقوقهم والعمل على تأهيلهم، وإتاحة الفرص أمامهم ليشاركوا كغيرهم في نهضة دولتنا ومجتمعه.

وأضافت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عمل خلال السنوات الماضية على الإشراف على تنفيذ الجهات الحكومية للخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم والتي تغطي جميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات، لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم بشكل كامل ومتساوٍ واحترام كرامتهم واستقلاليتهم وتكافؤ فرصهم والمشاركة الفعالة في مجتمعهم، وإدماج كل ما يتعلق بهم في كافة السياسات والخطط والبرامج.

وأكدت الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيقدم كل أشكال الدعم لجمعية أمهات أصحاب الهمم لتعزيز المشاركة الفعالة للأمهات في رسم السياسات وإطلاق المبادرات التي تصب في مصلحة أصحاب الهمم وأمهاتهم.

وتأسست جمعية أمهات أصحاب الهمم بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وهي جمعية ذات نفع عام مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ويشمل نطاق عملها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم في عضويتها كل أمهات أصحاب الهمم في جميع مناطق الدولة. وقد جاء إشهار الجمعية بناءً على قرار وزاري رقم / 52 / لسنة 2019 لوزارة تنمية المجتمع الصادر بتاريخ 21 مارس 2019 والذي يصادف عيد الأم.

ويهدف تأسيس الجمعية إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي أصحاب الهمم وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات الموجهة لهم والمحافظة على الحقوق الأساسية لأصحاب الهمم. ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتمكينهم ودمجهم في كافة مجالات الحياة والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من أجل تحقيق أهداف الجمعية ودعم أصحاب الهمم، كما تهدف إلى تبادل الخبرات بين الأعضاء ومناقشة سبل رفع مستوى الوعي لدى الأمهات وعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لكافة شرائح المجتمع.

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