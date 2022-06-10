تنويه مهم من وزارة الخارجية للمواطنين الذين ينوون السفر إلى الخارج

المصدر: البيان

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أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تنويها خاصاً للمواطنين الذين ينوون السفر إلى أي دولة حول العالم، مشيرة إلى أن عليهم التأكد قبل السفر من الموقع الرسمي للوزارة عن التالي:

1- صفحة "إرشادات السفر حسب كل وجهة".

2- أرقام الطارئ أثناء السفر (0097180024).

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال صفحة إرشادات السفر توضيح الإجراءات والارشادات الخاصة بدخول كل دولة، وذلك لمساعدة المسافر الإماراتي لمعرفة المتطلبات قبل السفر، مشيرة إلى أن الدولة تسخر كل الإمكانيات والجهود لراحة المواطن إن كان في الدولة أو خارجها.

ودعت الخارجية المسافرين إلى زيارة صفحتها الخاصة بإرشادات السفر إلى الخارج:

https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/travel-updates

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