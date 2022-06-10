مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تشارك في «القمة العالمية لمجتمع المعلومات»

المصدر: دبي- البيان

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شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في «منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022»، الذي انطلق بتعاون من الاتحاد الدولي للاتصالات واليونيسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد في مقر الاتحاد، بمدينة جينيف في سويسرا، بهدف تقديم المعلومات وتوفير التحليلات الدقيقة، لتنفيذ خطوط وتتبع إنجازات عمل القمة منذ عام 2005.

جاءت مشاركة المؤسسة ممثلة بمباركة مبارك إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، بهدف مشاركة الخطط الاستراتيجية الموضوعة والساعية إلى تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

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