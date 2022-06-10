شرطة عجمان تعرض أفضل ممارساتها لوفد «الاتحادية للهوية»

المصدر: عجمان - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عجمان، الذي حضر للاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات التي أسهمت في حصول عدد من مراكز شرطة عجمان على تصنيف خمس نجوم، وذلك ضمن إطار تحقيق الريادة المؤسسية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.واستقبل المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، والرائد محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم إسعاد المتعاملين الوفد الذي ضم راشد النعيمي نائب مدير إدارة الهوية والجنسية عجمان، وخالد الرئيس مشرف مركز، وعدداً من إداريي الدائرة، بحضور عدد من ممثلي مراكز الشرطة الشاملة وفرق تطوير الخدمات في المراكز.

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