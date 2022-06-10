جلسة في شرطة دبي توصي بإنشاء مدينة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للتميز والريادة، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، جلسة حوارية لمناقشة جهود رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز دبي للتوحد، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز المشاعر لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرية سند، وعيادة أسرتي.

وأوصى المشاركون بإنشاء مدينة لأصحاب الهمم، تبدأ مرحلتها الأولى بإنشاء مركز تميز لأصحاب الهمم لتقديم خدمات شاملة بهم، منذ مرحلة ما قبل الولادة إلى مرحلة التأهيل والتدريب والتوظيف والدمج المجتمعي، بالتعاون مع الجهات المعنية في ذات الاختصاص، ثم المرحلة الثانية المتعلقة بالخدمات المتعلقة بالقطاع الخاص المعني بخدمة أصحاب الهمم، وفي المرحلة الثالثة توفير مركز للرعاية الدائمة والشاملة، وصولاً إلى المرحلة الرابعة من توفير الضمان والمساعدة الاجتماعية، التي تكفل استمرارية الخدمات لأصحاب الهمم.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى توحيد التصنيفات الخاصة بأصحاب الهمم على مستوى الدولة، وإنشاء لجنة موحدة لتشخيص الأطفال من أصحاب الهمم وإصدار بطاقات خاصة بهم، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في مجال تبادل المعلومات.

كما دعا المشاركون في الجلسة إلى تأسيس مظلة موحدة لإدارة حالات أصحاب الهمم، وتوفير قاعدة بيانات مرتبطة بالهوية الإماراتية لهم.

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