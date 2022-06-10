المركز العربي للدراسات الجينية يضيء على الأمراض الاستقلابية

المصدر: دبي - البيان

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نظّم المركز العربي للدراسات الجينية - أحد المراكز التابعة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية - ندوة افتراضية حول الأمراض الاستقلابية بعنوان «اضطرابات التخزين الليزوسومية» وهي مجموعة أمراض تضم نحو 50 مرضاً استقلابياً وراثياً نادراً.

شارك في الندوة - التي أدارتها الدكتورة ستيفاني الحايك المديرة المساعدة للمركز العربي للدراسات الجينية - أكثر من 300 مشارك من مختلف دول العالم تبادلوا خلالها الخبرات والتجارب مع مجموعة الخبراء والأطباء والباحثين والمختصين في علم الجينات من المنطقة والعالم.

كما تضمنت فعاليات الندوة عرض فيديو سلط الضوء على قاعدة بيانات علم الوراثة لدى العرب التابعة للمركز العربي للدراسات الجينية.

بيانات

وقال الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية: «إن قاعدة البيانات التابعة للمركز تحتفظ حالياً ببيانات عن 48 اضطراباً ليزوسومياً تم وصف 31 منها في دولة الإمارات وهي مرتبطة بـ 27 جيناً»، مؤكداً أهمية قاعدة البيانات للأطباء وعلماء الوراثة الذين يتعاملون مع المرضى في الإمارات والوطن العربي.

مستجدات

من جانبه أشاد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية بالقيمة العلمية للندوة وثراء النقاشات التي دارت خلالها والتي تسهم بشكل كبير في تبادل أحدث المستجدات في مجال الوراثة البشرية، ما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بالقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.

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