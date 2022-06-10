32 ألف مستفيد من «سر بأمان» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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استفاد 32 ألفاً من المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب «السياقة» على مستوى الدولة من «مبادرة سر بأمان» للتوعية بأضرار المخدرات وفقاً للمنهج المعتمد من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وذلك منذ بداية انطلاقها في شهر مايو 2022م.

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، أن المديرية نفذت زيارة ميدانية للإدارات الشرطية والمعاهد للاطلاع على سير مبادرة سر بأمان بعد تعميمها على مستوى الدولة ومعرفة ملاحظات معاهد تدريب وترخيص السائقين، لافتاً إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية وتمت آلية تدريس المنهج باللغات الخمس وهي: العربية والإنجليزية والبشتو والأوردو والماليالام.

وقدم الشكر للإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية على الإسهام في دعم مبادرة سر بأمان على مستوى الدولة لتطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات، وحث أفراد المجتمع على التصدي للآفة من أجل أمنهم وسلامتهم، مشيداً بالتعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان والحد من حوادث المركبات الناتجة عن تعاطي المخدرات وخصوصاً شريحة الشباب.

ومن جانبه أشاد المقدم الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين بتكامل العمل وفق رؤية اتحادية لإنجاح هذه المبادرة الهادفة والعمل على نشر التوعية على نطاق واسع.

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