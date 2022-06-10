مناقشة مشروعي قانونين بشأن المالية العامة وميزانية الاتحاد 14 الجاري

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل 14 يونيو الجاري، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وبشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، ويوجه سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية.

ويوجه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول القروض المالية لكبار المواطنين.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان.. يناقش المجلس تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها إلى الحكومة.

اعتماد

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أمس الخميس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تقريري توصيات موضوعي سياستي برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة الطاقة والبنية التحتية، اللذين سيتم مناقشتهما خلال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس بتاريخ 14 يونيو 2022.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وخلفان راشد الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وخلصت اللجنة إلى اعتماد 18 توصية بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تتعلق بقطاعات: التشريعات والسياسات والأنظمة، والشراكة والتواصل، وتطبيق معايير الاستدامة، والدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني، والمبادرات الاجتماعية.

فيما انتهت اللجنة إلى 7 توصيات بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية تتعلق بالسياسة والبرامج، وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية.

انتخاب

إلى ذلك، عقدت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، جرى خلاله انتخاب ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة بالتزكية، وناصر محمد اليماحي مقرراً للجنة بالتزكية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمـد بوشهاب، والدكتورة حواء المنصــوري، وخلفـــان الشامسي، وسُميّة عبدالله السويدي، ومحمـد الكشْـف، أعضاء المجلس.

واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون الذي قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشته في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي.

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