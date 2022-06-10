«الطاقة والبنية التحتية» تنظّم عصفاً ذهنياً لبحث الأفكار المستقبلية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، جلسة عصف ذهني، بفندق انتركونتيننتال رأس الخيمة، وذلك لمناقشة الأفكار والمشاريع المقبلة وكيفية الارتقاء بالخدمات، وتعزيز مشاركة الكوادر الشابة في البناء والتطوير، وتوليد الأفكار الخلاقة الداعمة لمشاريع التحول الكبرى، وبرامج العمل المتكاملة التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية لحكومة الدولة ومشاريع الخمسين التي تعزز ريادتها العالمية بحلول المئوية 2071.

حضر جلسة العصف الذهني الوكلاء المساعدون بالوزارة، وهم: المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندس محمد الميل، الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، والمهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية، والمهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، والشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إضافة إلى مجلس شباب وزارة الطاقة والبنية التحتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز