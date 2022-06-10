«أبوظبي للزراعة» تحتفل باليوم العالمي لسلامة الأغذية

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يصادف السابع من يونيو كل عام، تحت شعار «غذاء مأمون اليوم لغد مفعم بالصحة»، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية وضمان توفر الغذاء الآمن لكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

ونظمت الهيئة بهذه المناسبة العديد من الفعاليات منها ندوة افتراضية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعنوان الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية 2022 -2030، حيث ركزت الندوة على مناقشة مسودة الاستراتيجية وأهميتها في ضمان أن يستهلك الناس غذاء آمناً وصحياً للحد من أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية مع خمس أولويات استراتيجية داعمة ومترابطة لبعضها البعض حيث تهدف مسودة الاستراتيجية إلى بناء أنظمة سلامة غذائية استشرافية وقائمة على الأدلة ومتمحورة حول الناس وفعالة من حيث التكلفة مع حكومة منسقة وبنية تحتية مناسبة. وشاركت الهيئة في ندوة افتراضية تحت عنوان «أغذية أكثر أماناً لصحة أفضل» نظمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة الدستور الغذائي (كودكس) والتي ركزت على أهمية الحاجة إلى التحول لنظام غذائي يوفر صحة أفضل، والآليات اللازمة لضمان استدامة إنتاج واستهلاك أغذية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة.

ورشة

كما تتضمن فعاليات الهيئة لهذه المناسبة ورشة افتراضية توعوية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بعنوان «التسمم الغذائي» ومحاضرة افتراضية عنوان المحاضرة: «أساسيات السلامة الغذائية» بالتعاون مع شركة العين للتوزيع بالإضافة إلى رسائل توعوية وفيديو توعوي بعنوان: التخزين الآمن للمواد الغذائية ومسابقات وجوائز على حسابات الهيئة للتواصل الاجتماعي.

أنظمة تفتيش

أشارت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن الدور الرقابي الذي تنهض به هو إحدى أهم آليات التحقق من تطبيق معايير السلامة الغذائية في جميع المنشآت الغذائية والزراعية العاملة في إمارة أبوظبي من خلال أنظمة تفتيش متطورة وخطط تفتيش سنوية تعتمد على درجة الخطورة الصحية للمنشآت.

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