100 % زيادة في الأوراق العلمية لمركز البحوث بـ«كهرباء دبي»

المصدر: دبي- البيان

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أصدر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي تقريره الثاني حول الأوراق العلمية والبحثية، التي نشرها المركز في مؤتمرات ومجلات علمية دولية ودوريات متخصصة محكمة خلال العام 2021.

ويتضمن التقرير 31 ورقة بحثية، بزيادة قدرها 100% عن الأوراق العلمية، التي نشرها المركز خلال العام 2020، وتتمحور موضوعات مجالات البحث حول الطاقة الشمسية والمياه وكفاءة الطاقة وتكامل الشبكة الذكية والثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الفضاء وتحليل أنظمة الطاقة.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالزخم اللافت الذي شهدته الأعمال البحثية في المركز خلال العام 2021، مثنياً على الجهود الحثيثة، التي يبذلها الباحثون العاملون وجميع القائمين على المركز لدعم أهداف الهيئة الرامية إلى جعل مركز البحوث والتطوير منصة عالمية لإطلاق التقنيات الواعدة، وإيصال المشاريع البحثية الإماراتية إلى المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في رفع مؤشرات الأداء في قطاعات البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات والعالم.

وأضاف معاليه: «نستلهم رؤيتنا من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «الخطط المستقبلية تحتاج إلى أرضية صلبة من الأبحاث العلمية لإنجازها حسب الطموحات»، ونعمل على جعل الدولة وإمارة دبي حاضنة للابتكارات العلمية، انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، ومبادرة «دبي 10X» للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل.

تميز

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يضم مركز البحوث والتطوير ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 44 باحثاً وباحثة من بينهم 26 من حملة الدكتوراه والماجستير. ونشر المركز منذ إطلاقه 84 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكمة. وسجل المركز 5 براءات اختراع حتى الآن، ويجري العمل على براءات اختراع جديدة».

من جانبه، قال الدكتور علي راشد العليلي، نائب رئيس البحوث والتطوير، قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: نسعى لأن يصبح المركز منصة عالمية لتطوير ونشر الحلول المبتكرة في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه. ونفخر في المركز بالنتائج، التي حققناها حتى الآن، والتي تأتي ثمرة الدعم المتواصل للإدارة العليا في الهيئة، والتزام الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد.

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