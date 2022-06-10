شرطة دبي تكرم أعضاء اللجنة التنفيذية لتأمين إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

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كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في مقر القيادة العامة، أعضاء اللجنة التنفيذية لتأمين إكسبو 2020 دبي، لدورهم المتميز في تأمين الحدث العالمي، من خلال تنفيذ الخطة الأمنية بحرفية عالية، وقيادة الفرق الأمنية التخصصية والميدانية، وتوفير الخدمات الشرطية لزوار وموظفي إكسبو وفق أعلى المعايير.

إشادة

وأشاد معالي الفريق عبدالله المري، بمستوى الأداء العالي لأعضاء اللجنة التنفيذية لتأمين الحدث، مؤكداً أن هذه التجربة الفريدة تعد إضافة إلى خبرات وممارسات الفرق الأمنية في إدارة الأحداث، وأن على أعضاء اللجنة نقل هذه الخبرات والتجارب والمعارف إلى قطاعاتهم بشكل مستمر.

وتقدم معاليه إلى كافة المكرمين بالشكر والتقدير، مؤكداً أن شرطة دبي تفخر بموردها البشري وتميزه الدائم في مختلف المجالات، ومنها تأمين المناسبات والأحداث الكبيرة، معرباً عن سعادته بما تم إنجازه من الفرق الأمنية في تأمين حدث إكسبو 2020 دبي.

شكر

من جانبهم، عبّر أعضاء اللجنة التنفيذية لتأمين إكسبو 2020 دبي، عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الفريق عبد الله المري، على دعمه الدائم وتحفيزه وتواجده وتواصله مع الفرق الأمنية بشكل مستمر أثناء الحدث، وقيادته لهذه المنظومة التي عملت منذ اللحظة الأولى لفوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي بكل جد وإخلاص وتعاون، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

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