11 موضوعاً بحثياً يناقشها مؤتمر عمليات الفضاء مارس المقبل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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يطرح مؤتمر عمليات الفضاء، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، واللجنة الدولية للتبادل التقني لعمليات المهام الفضائية وأنظمة البيانات الأرضية، في مارس المقبل، 11 تخصصاً وموضوعاً بحثياً ستتم مناقشتها مع الخبراء والمتخصصين العالميين، تشمل: تصميم وإدارة المهمات الفضائية، وأفكاراً جديدة للمهمات، مجال الإطلاق والتحليق، هندسة الأنظمة الأرضية، إدارة البيانات، التخطيط وجدولة العمليات، بالإضافة إلى التوجيه والملاحة والتحكم، هندسة الاتصالات والشبكات، مهمات الفضاء المأهولة وعملياتها، العمليات التجارية، الذكاء الاصطناعي وعمليات الفضاء.

استثمار الفضاء

ويوفر المؤتمر الذي يأتي تحت شعار «نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض» لجميع الأطراف ذات الصلة بصناعة الفضاء، وتحديداً ممن يرغبون في تقديم إسهاماتهم البحثية والمعرفية والابتكارات المتعلقة بالعمليات الفضائية، إرسال أفكارهم من أجل عرضها على مجتمع الفضاء العالمي، كونها فرصة مثالية لمناقشة الأفكار الجديدة وتحليلها وتقييمها، إلى جانب الموضوعات المبتكرة من أجل دفع حدود الابتكار في مجال عمليات الفضاء إلى أعلى مستوى ممكن والارتقاء بإمكاناته. ويعد المؤتمر فرصة مهمة أمام الخبراء العاملين في مختلف جوانب عمليات الفضاء لطرح ومناقشة المفاهيم التقنية وآليات وإجراءات عمليات الفضاء المستقبلية والعمل على تعزيزها، والتوصل إلى الأفكار التي ستمكن الأطراف ذات الصلة لتطبيق أعلى معايير عمليات الفضاء، مع وضع الكفاءة والابتكار والسلامة في مقدمة الاعتبارات، وتلبية المتطلبات الضرورية التي تزداد تعقيداً لمهمات الفضاء.

منتدى عالمي

ويعتبر المؤتمر بمثابة المنتدى التقني الأبرز لمجتمع عمليات الفضاء لاسيما وأنه يجمع الرواد من الخبراء والعلماء والأكاديميين والمهنيين المتخصصين، إضافة إلى الطلاب من جميع أنحاء العالم بهدف مناقشة الابتكارات والتحديات والفرص المتصلة بمختلف جوانب عمليات الفضاء، بما في ذلك مهام الرحلات الفضائية المأهولة والروبوتية والمهمات القريبة من الأرض أو الموجهة نحو عمق الفضاء، وصولاً إلى عمليات النقل في الفضاء بما يشمل الطائرات وصواريخ التجارب ومنصات الإطلاق وغيرها الكثير من الموضوعات المتخصصة في هذا القطاع.

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