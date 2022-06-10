وزارة الدفاع تحتفل بتخريج دورتين للخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت وزارة الدفاع، بتخريج دورة الخدمة الوطنية الـ 17، ودورة الخدمة الوطنية للإناث الـ 11، بعد الانتهاء من فترة التدريب الأساسي في مراكز التدريب على مستوى الدولة، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، وقدم الخريجون عروضاً عسكرية لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في المشاة العسكرية وبقية التخصصات، وأظهرت ما يتحلى به الخريجون من روح معنوية عالية، وجسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء، وحب لخدمة الوطن الغالي، والذود عنه، والتضحية من أجله.

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