«طرق دبي» تطلق حملة للتوعية بسلامة المشاة

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، حملة مرورية للتوعية بسلامة المشاة، تشمل العديد من الفعاليات الموجهة للفئات المستهدفة من السائقين والعمال وطلاب المدارس تحت شعار: «حياتك غالية.. اعبر بأمان».

وأكدت ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق أن الحملة المرورية للتوعية بسلامة المشاة هي الأولى بين أربع حملات توعوية على مدار العام 2022 تنفذها الهيئة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في وزارة التربية والتعليم والقيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبرعاية من مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) وشركة المراعي.

وعلى صعيد الإجراءات الهندسية والفنية، أوضحت بن عدي أن لدى المؤسسة خططاً استراتيجية شاملة لكل ما يتعلق بمتطلبات سلامة المشاة، من بينها تصميم وتركيب جسور للمشاة، والتي من المتوقع أن يصل عددها في نهاية العام الجاري 2022 إلى 138 جسراً، بالإضافة إلى توفير وسائل تهدئة مرورية، ومعابر مشاة ولوحات إرشادية وتحذيرية، وبالذات في المناطق التي شهدت حوادث دهس أو في المناطق الأكثر جذباً للمشاة، بالإضافة إلى تأمين حركة المشاة في مناطق المدارس والشوارع القريبة والمرتبطة بالحدائق والمساجد وغيرها.

وقالت: إن الحملة التوعوية الموجهة لسلامة المشاة تهدف إلى الحد من وفيات وإصابات حوادث الدهس المرورية، وتعزيز ودعم مؤشرات السلامة المرورية في إمارة دبي، بحسب مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية على مستوى دبي، التي يتم على ضوئها تخطيط وتصميم برامج وحملات التوعية المرورية الموجهة لأفراد الجمهور.

وأوضحت ميثاء بن عدي أن سلامة المشاة تعتبر من أولويات العمل التوعوي، التي تشارك فيها الجهات المعنية على مستوى الدولة، ولذلك فإن هذه الحملة سوف تستهدف العديد من فئات الجمهور مثل العمال وسائقي المركبات وطلاب المدارس.

وذكرت: إن الحملة التوعوية سوف تشمل رسائل توعوية تحث السائقين على احترام حق المشاة في العبور وإرشادات تثقيفية للعمال بمخاطر عبور الشارع من الأماكن غير المخصصة، ونصائح توعوية للطلاب حول الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء الخروج، والدخول من المركبة وعند عبور الشارع، موضحة أن هذه الرسائل سوف يتم بثها من خلال القنوات الإذاعية وعبر الإعلانات التوعوية في الشارع، ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها قالت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إنها تضع معايير الصحة والسلامة في البيئة العمالية ضمن أولوياتها، ولذلك فإن اللجنة تدعم وتشارك في حملة (حياتك غالية.. اعبر بأمان) مع الشركاء الاستراتيجيين في هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي.

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