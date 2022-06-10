«منتدى محاكم دبي» يناقش رحلة الإنجازات

المصدر: دبي- البيان

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نظمت محاكم دبي «منتدى محاكم دبي»، في متحف المستقبل بدبي، في إطار تعزيز وتفعيل منهجية التواصل الداخلي للعاملين والجهود المبذولة للتطوير والارتقاء بالعمل، ولتسليط الضوء على ما أنجزته محاكم دبي من بنية قضائية وتكنولوجية رائدة تستشرف المستقبل، للوصول إلى حكومة المستقبل التي تسعى القيادة لأن تكون نموذجاً يحتذى به في جميع دول العالم وذلك بحضور طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم، والقضاة، والمدراء التنفيذيين بالدائرة، وجمعُ من الموظفين.

دليل

وقال طارش المنصوري: يعتبر هذا المنتدى دليلاً حياً على المتابعة المتواصلة لدعم الإنجازات التي حققتها الدائرة للوصول بخدماتنا إلى أرقى درجات التميز في كافة مجالات العمل، كما يسهم في تعزيز مفاهيم وتطبيقات التميز والإبداع والجودة ونقل المعرفة القانونية لمتعاملينا، وفي محاكم دبي نسابق الزمن بمواكبة أحدث التطورات الرقمية، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في كافة الخدمات التي نطرحها، ونؤكد دوماً أولويتنا واستراتيجيتنا في محاكم دبي، في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، من خلال قيم العدل والشفافية، والاستقلالية القضائية، والتسامح، والابتكار، والعمل بروح الفريق، للوصول إلى رؤيتها (محاكم رائدة متميزة عالمياً).

وتضمنت أعمال المنتدى جلسات متخصصة استهلها طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي في جلسة حوارية للحديث عن «مشروع مبنى محكمة التمييز»، الذي سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً باعتبارها دولة الحق والمساواة والعدل، لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في إيجاد محاكم رائدة متميزة عالمياً تعزز الثقة بالنظام القانوني والقضائي محلياً ودولياً، من خلال السرعة في إنجاز القضايا، بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع، من خلال اختصار الوقت والجهد على المراجعين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي.

وقد تم خلال المنتدى عقد عدة جلسات سُلِّطَ الضوء من خلالها على أفضل الممارسات في المحاكم وأبرز النتائج المتحققة بمواجهة التحديات وكيفية التغلب عليها، والتي تركت بصمات راسخة منحتها القدرة على الاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الاستثنائية.

جلسات

وقد شهدت أولى جلسات المنتدى التي حملت عنوان «رحلة الإنجازات»جلسة حوارية شارك فيها كل من، القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية الذي تحدث عن التقاضي الرقمي، والقاضي خالد مبارك كنشام قاضي استئناف بمحكمة التنفيذ، الذي ناقش مع الحضور مستقبل التنفيذ، وتحدث إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ حول التسويات الودية للمنازعات. وتطرقت الجلسة الثانية التي حملت عنوان (محاكم المستقبل) بمشاركة كلٍّ من، القاضي أيوب أهلي رئيس المحكمة التجارية، حيث تحدث فيها عن محور تواصل العقول وتصميم المستقبل القضائي، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات الذي تحدث عن محكمة التركات، ومروة الحوسني ضابط أول تدريب، بقسم تنمية واستثمار الموارد البشرية، والتي تحدثت عن وظائف المستقبل.

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