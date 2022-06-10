تعاون بين نيابة رأس الخيمة ومجموعة بريد الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت النيابة العامة في رأس الخيمة ومجموعة بريد الإمارات اتفاقية تعاون، لتوفير خدمات أكثر سلاسة للمتعاملين، بالاستفادة من الشبكة واسعة النطاق للمجموعة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في توفير خدمات التوصيل برسوم منخفضة لمتعاملي النيابة العامة وعبر موقعها الإلكتروني، وتقديم حلول أكثر سرعة وسلاسة للمتعاملين، تشمل خيار استلام الطرود من أقرب مكتب بريد، وتوصيل الطرود إلى المنازل بمقابلٍ رمزي.

أكد راشد آل مالك، المحامي العام الأول بالنيابة العامة أن النيابة العامة تحرص دائماً على رفع كفاءة خدماتها باستمرار في كافة مراحلها، وأن الشراكة مع مجموعة بريد الإمارات تُعد إضافة جديدة لما يمكن أن تقدمه للمتعاملين في سبيل إسعادهم بشأن مرحلة توصيل الطلب، وأن خدمة التوصيل الجديدة تُقدم بأسعار منافسة وحصرية لمصلحة المتعاملين، وتتميز بالتنوع حسب رغبة المتعامل في أن يتسلم شحنته في المكان الذي يرغبه أو يتوجه بنفسه لاستلامه من أقرب مكتب بريد.

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