المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت المهندسة فاطمة سالم الكتبي مدير مشاريع الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، الانتهاء من جسر حوشي بالشارقة بعد 3 أشهر، مشيرة إلى أن التأخير في أعمال الإنشاء كان بسبب الأعمال الفنية وارتفاع الأسعار وتأخر توريد المواد للموقع وبالتالي تأخر الصب، إضافة إلى الملاحظات الفنية التي أخّرت نوعاً ما الاستمرار في الأعمال، متمنيةً أن يتفهم الجمهور الوضع الحالي. جاء ذلك خلال مداخلة لها ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر، والذي أكدت خلاله أن التأخير بسبب بعض الفنيات وأبرزها ملاحظة عن التحويلة، متمنيةً من الجمهور الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق تجنّباً للحوادث المرورية ولسلامة مستخدمي الطرق.

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