الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة مساء خاصة على البحر غرباً تكون محملة ومثيرة للغبار.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية /15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، مشيراً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً مساء، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:42، والثاني عند الساعة 22:08، والجزر الأول عند الساعة 15:01، والثاني عند الساعة 05:00.

ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:44، والثاني عند الساعة 07:30، والجزر الأول عند الساعة 11:27، والثاني عند الساعة 00:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 65 15 دبي 41 30 65 20 الشارقة 42 27 70 20 عجمان 41 30 70 25 أم القيوين 40 26 65 20 رأس الخيمة 44 26 70 15 الفجيرة 40 32 80 30 العين 46 32 55 10 ليوا 47 29 50 10 الرويس 41 27 60 20 السلع 47 27 35 10 دلما 40 29 70 15 طنب الكبرى 38 27 80 30 طنب الصغرى 38 27 80 30 أبو موسى 38 27 80 30.

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