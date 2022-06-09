خطة وطنية لخفض نسبة ارتفاع ضغط الدم بالدولة إلى 21.8% في 2025

المصدر: دبي - البيان

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عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة علمية، بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «افحص ضغط دمك بدقة، سيطر عليه، عش طويلاً» كمناسبة مهمة لتعزيز الجهود الصحية العالمية، من أجل رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الوقاية والكشف المبكر ومضاعفات المرض.

وكشفت الوزارة عن خطة وطنية، بالتعاون مع الشركاء لخفض النسبة إلى 21.8 % بحلول عام 2025، من 28.8% بين 2017-2018.

وافتتحت الندوة العلمية الدكتورة ندى حسن المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، بمشاركة الدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، وعدد من الخبراء العالميين والأطباء المختصين.

وتضمنت الندوة محاور عدة منها: تحليل الوضع العام لأمراض الأوعية الدموية في الإمارات، والمؤشرات الوطنية المرتبطة بالمرض، وتمت مناقشة مستجدات الممارسات في الدليل الإرشادي الوطني لارتفاع ضغط الدم بنسخته الرابعة، بالإضافة إلى تحديثات الدليل الإرشادي العالمي، والتحديات في تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وسبل الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كما تم استخدام تقنية المحاكاة لعرض الحالات المرضية.

استراتيجية

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في إطلاق البرامج والمبادرات لخفض معدل المرض، حيث تم إدراج ارتفاع ضغط الدم ضمن المؤشرات الصحية الاستراتيجية وفي الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، لتعزيز الوقاية والسيطرة على المرض، وفق أفضل الممارسات العالمية والأدلة المبنية على الأبحاث العلمية والبراهين.

مشيراً إلى جهود الوزارة في تحسين جودة الحياة للأفراد والوصول إلى مجتمع صحي يتمتع بصحة مستدامة وسعادة، من خلال التركيز على الوقاية قبل العلاج، في إطار رؤية واضحة، تتضمن مبادرات وخططاً وبرامج فعالة.

تحديث

بدورها، أشارت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية بالوزارة إلى أهمية الندوة العلمية في تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض المستجدات وأفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم، وتطوير مهارات العاملين الصحيين في هذا المجال. ولفتت إلى أن الوزارة تحرص على تحديث الأدلة العلمية بشكل دوري بناء على أحدث الممارسات والأدلة العالمية.

حيث تم إطلاق النسخة الرابعة المحدثة لدليل ارتفاع ضغط الدم في 2019، ليسهم في تطوير مهارات كوادر الرعاية الصحية، وتوجيه أفراد المجتمع للوقاية منه، والالتزام بالعلاج والمحافظة على نمط حياة صحية، من خلال التوعية والتشجيع على ممارسة النشاط البدني بانتظام وتناول الغذاء الصحي، وخفض استهلاك الملح والإقلاع عن التدخين.

خطة

وأوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية بالوزارة أن نسبة ارتفاع ضغط الدم في الدولة بلغت 28.8%، حسب المسح الصحي الوطني، الذي أجرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بين 2017-2018.

ولذلك وضعت الوزارة خطة وطنية بالتعاون مع الشركاء لخفض النسبة إلى 21.8% بحلول عام 2025، من خلال تكثيف حملات التوعية وتعزيز الكشف المبكر، من خلال خدمات الفحص الدوري، والمتابعة الدورية لتطبيق الدليل العلمي لارتفاع ضغط الدم والعمل مع الجهات المختصة على إصدار تشريع بتقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة، وسن سياسة التطبيق المناسبة.

كما أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة وطنية للكشف عن ضغط الدم، بالتعاون مع شركة سيرفير ومجموعة صيدليات لايف، بحيث يمكن لكافة فئات المجتمع إجراء فحص مجاني لضغط الدم، من خلال زيارة أي من صيدليات لايف المشاركة في الحملة بجميع إمارات الدولة، وتهدف هذه الحملة لزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أهمية إجراء الفحوصات الدورية الشاملة.

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