التخفيضات الكبرى على البقالة تعود إلى «سوق المرفأ»

المصدر: دبي- البيان

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يطلق «سوق المرفأ»، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً على الواجهة البحرية في «جزر ديرة»، تخفيضات كبرى على البقالة اعتباراً من 9 يونيو الجاري ولغاية 19 منه، وهو ما يمنح المتسوقين عقد أفضل الصفقات الأسبوعية التي يمكن أن يجدوها في المدينة لشراء السلع والمنتجات المنزلية والمأكولات.

وتتيح هذه التخفيضات خصومات تصل إلى 50% على مجموعة متنوعة من منتجات البقالة والأدوات والاحتياجات المنزلية مثل التوابل والأرز والصابون والشامبو ومستلزمات التنظيف، بالإضافة إلى المزيد من العروض المشوّقة التي يوفرها أكثر من 39 متجراً رئيسياً للبيع بالجملة مثل «فخر الدين» و«محي الدين» و«فالكون» و«سافكو» و«سباير إنترناشيونال» و«أوميغا سبايسز» و«راشد شابير للتجارة» و«شويترام» و«سمارت لاين تريدينج».

وبإمكان المتسوقين أيضاً الاستفادة من التخفيضات السنوية الضخمة التي يشهدها «سوق المرفأ» اعتباراً من 23 يونيو الجاري ولغاية 9 يوليو المقبل، والحصول على خصومات تصل إلى 50% على سلع محددة تشمل الملابس والإلكترونيات والعطور ومنتجات العناية بالبشرة، والمزيد من المستلزمات التي يوفرها أكثر من 50 متجراً للبيع بالتجزئة للاختيار من بينها.

وأوقات العمل في «سوق المرفأ» تبدأ من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 فجر الجمعة ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 فجر السبت.

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