رائدة أعمال تلتزم بقضاء 48 ساعة في الميتافيرس في محاولة لفهم كيف يمكن أن يكون المستقبل بالفضاء الرقمي الجديد

المصدر: دبي- البيان

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أكدت رائدة الأعمال براير بريستيدج، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريستيدج وبراير بريستيدج- ذا ليبل، التزامها بقضاء 48 ساعة في ميتافرس، بدءًا من 10 يونيو. وستجتمع فيها براير مع أكثر من 20 من قادة الفكر العالميين عبر العديد من منصات الواقع الافتراضي والمعزز، بما في ذلك Decentraland و Horizon و Odysee، في محاولة لفهم كيف يمكن أن يكون المستقبل في الميتافيرس.

وقالت براير بريستيدج: أوضحت منذ فترة طويلة، أنه من المرجح أن يعيد الميتافيرس تشكيل الطريقة التي ننظر بها إلى المجتمع. سوف يغير طريقة عملنا، والتواصل الاجتماعي والالتقاء... وإذا لم نتبناه، فسوف نتخلف عن الركب. الكثير من الناس ما زالوا مترددين بشأن الميتافيرس، لكنني أعلم أن لديهم الفضول. لذلك، سأقضي 48 ساعة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز وأوثق تجربتي. سأفعل هذا حتى أتمكن من مشاركة الجميع مع ما قد يبدو عليه العيش هناك لفترات طويلة، ولعرض بعض المشاريع الرائعة التي تحدث هناك. لدي جدول زمني كامل، وأتطلع إلى مقابلة خبراء وقادة مميزين في هذا المجال بينما أسافر عبر مختلف المنصات وأختبر بشكل مباشر ما يقدمه الواقع الافتراضي والواقع المعزز حاليًا «.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن سيتي بنك، من المتوقع أن توفر الميتافيرس فرصاً تتراوح قيمتها بين 8 إلى 13 تريليون دولار بحلول عام 2030، ويمكن أن يصل عدد المستخدمين إلى 5 مليارات مستخدم. وتستثمر جوتشي وأديداس وزارا وبالنسياجا وإتش أند إم ونايكي وعدد لا يحصى من ماركات التجزئة الأخرى بالفعل بكثافة في استراتيجياتها في ميتافيرس، وباعت دولشي آند جابانا مؤخرًا مجموعة من 9 قطع من الرموز غير قابلة للاستبدال NFTs مقابل حوالي 5.7 ملايين دولار.

وفي العام الماضي، نجحت منصة Decentraland الرائدة في مجال الواقع الافتراضي في زيادة مستخدميها بنسبة 3.300٪ ووصلت إلى ذروة قيمتها السوقية والتي بلغت 12 مليار دولار. وأضافت براير: ميتافيرس هو الجيل التالي من الإنترنت. وفي النهاية ستصبح كل شركة بيئة ثلاثية الأبعاد على Web3. وسيبدأ عالمنا المادي والافتراضي في التشابك ويصبح أكثر إثارة. ويجب أن تتذكر العلامات التجارية أن جيل الشباب لدينا نشأ كمواطنين رقميين، وفي غضون 10 سنوات، سيكون هؤلاء(الأطفال) عملاء لهم. ومن المهم أن نظل فضوليين ونشارك ونتكيف باستمرار مع العصر. إن المستقبل مثير وإمكانيات ما يمكن أن نخلقه في ميتافيرس هي خيالية ولا نهاية لها. دعونا نشارك ونساهم بحماس.

وركزت براير بريستيدج دائماً على المستقبل في الأعمال التجارية، مع مجموعة بريستيدج، وهي شركة علاقات عامة وعلامات تجارية شخصية، تقدم خدماتها بشكل واسع في مجال التكنولوجيا. وقد أطلقت مؤخراً دار الأزياء الجاهزة في الإمارات BRIAR PRESTIDGE The Label مجموعتها من البدلات الرقمية للصور الرمزية NFT في أسبوع الموضة الأول على الإطلاق في الميتافيرس بالشراكة مع دار الأزياء الرقمية Republiqe.

البدلات متاحة للشراء في متجر افتراضي، متجر التجزئة الفرنسي للملحقات Monnier Paris يومي 10 و11 يونيو 2022، وستتنقل براير بريستيدج عبر المنصات، وتسافرعبر عوالم الواقع الافتراضي وتزور المساحات المعززة باستخدام سماعة رأس Oculus.

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