مصدر جديد لإنتاج الماء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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في إطار سعي هيئة البيئة-أبوظبي في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها كأحد أهم أولوياتها الإستراتيجية والبحث عن حلول استثنائية لتعزيزها، قامت الهيئة بالتعاون مع شركائها بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه المنتجة من حقول النفط والغاز، لدراسة وتقييم كمية وجودة المياه والطرق المناسبة لإدارتها ومعالجتها وإعادة استخدامها، يأتي ذلك في ظل ازدياد الطلب على موارد المياه العذبة، حيث اتجهت الحكومة إلى البحث عن موارد مياه غير تقليدية ومنها المياه المنتجة من حقول النفط والغاز لتقليل الطلب المتزايد على مصادر المياه الأخرى، حيث أنه ووفقاً للإحصائيات العالمية لمنظمة المياه العالمية أن تعاني حوالي 33 دولة من أصل 167 دولة من شح شديد في المياه بحلول عام 2040.



5 براميل

وأشارت الهيئة أنه وبناء على الدراسة المطبقة، فقد وجد أن نسبة إنتاج المياه تصل إلى 5 براميل من المياه لكل برميل نفط في الإمارة، بينما تواجه المياه المستخرجة ملوحة عالية، وتحتوي على مزيج من الأملاح المعدنية والمركبات العضوية والهيدروكربونات والأحماض العضوية، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وبعض المركبات الكيميائية والعناصر الثانوية الأخرى، لذلك يتطلب استخدامها معالجة المياه في مراحل أولية وثانوية حسب الغرض من الاستخدام.

طرق للمعالجة

وأوضحت الهيئة أن هناك عدة طرق تستخدم للمعالجة ومنها تكنولوجيا الأغشية، والتكنولوجيا الحرارية والفرازات المائية، والمرشحات البيولوجية الهوائية والامتزاز والطفو المعزز وعمليات التبادل الأيوني، حيث أن كل هذه الطرق لها مهام لتنقية المياه من الزيوت والمركبات العضوية الذائبة وإزالة المواد الصلبة العالقة، والميكروبات، ومن ثم تحليتها من الأملاح الذائبة، وأوضحت الهيئة أنه وعلى الرغم من أن طرق إدارة ومعالجة هذه المياه مكلفة اقتصادياً إلا أنها صديقة للبيئة، كما يمكن في مرحلة معالجتها الأولية إعادة استخدامها في الصناعات النفطية أو الغازية، أو إعادة حقنها في آبار النفط، كما يمكن في مرحلة المعالجة الثانوية استخدامها في الري وانشاء المناطق الرطبة بعد استيفائها للمعايير البيئية.

جهود علمية

وفي سياق متصل، استطاع ‏مؤخراً فريق من الباحثين والمبتكرين في المختبر المشترك بين ‏قسم علوم الأرض، بكلية العلوم، في جامعتي الإمارات ‏العربية المتحدة وأكيتا اليابانية من استعمال تقنية ‏معالجة مياه جديدة قائمة على الأغشية الخزفية، وجهاز ‏تكنولوجي متطور يعمل على الفصل بين المياه و النفط، ‏لإزالة الشوائب الصلبة والجسيمات تعرف بــ " تقنية ‏معالجة المياه المنتجة القائمة على الأغشية الخزفية"، إذ يمكن لهذه التكنولوجيا زيادة نوعية المياه ‏واستخدامها لأغراض زراعية وصناعية، هذا بالإضافة إلى جدواها الاقتصادية وخدمة قطاع صناعة النفط والغاز لحماية البيئة ‏والاستفادة الفاعلة من المياه الثقيلة في استخدامات تحقق ‏الاستدامة والحفاظ على البيئة والزراعة.

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