وقف دعم هواتف الجيل الثاني «2G» بالإمارات نهاية يونيو 2022

المصدر: البيان

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أكد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إيقاف عرض الأجهزة الداعمة لتقنيات الجيل الثاني للهاتف المتحرك للبيع في أسواق الإمارات اعتباراً من 30 يونيو 2022، وإغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك «2G» في الدولة اعتباراً من 31 ديسمبر 2023، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، برئاسة طلال حميد بالهول، الذي انعقد يوم 27 أبريل 2022 وموافقة المجلس.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار رقم «19» لسنة 2020 بشأن إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك «GSM» في الدولة، وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وموافقة مجلس إدارة الهيئة، قرر الاجتماع تعديل المادة «1» والبند «6» من القرار رقم «19» لسنة 2020 لتصبح على النحو التالي:

المادة «1»: تغلق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك في الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2023.

البند «6» من المادة «2»: إيقاف عرض الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الثاني للهاتف المتحرك للبيع في أسواق الدولة وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2022.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قد أعلنت في وقت سابق أن عملية إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك «GSM» في الدولة تسير وفق الخطة التي وضعتها. وأكدت أن الهدف من هذه العملية هو توجيه الموارد المخصصة للجيل الثاني من أجل دعم الأجيال الجديدة من شبكات الهاتف المتحرك وأهمها «الجيل الخامس» وأنها تعمل مع مزودي الخدمة على توفير أفضل الخدمات عن طريق بناء شبكات حديثة متطورة تلبي متطلبات المستخدمين الحالية والمستقبلية.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة أخذ موعد إغلاق شبكات الجيل الثاني بعين الاعتبار من قبل جمهور المتعاملين والحرص على التوقف عن استخدام أجهزة الجيل الثاني بحلول موعد الإغلاق.

من جانبها أعلنت شركتا «اتصالات» و «دو»، التابعتان لـ «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، في وقت سابق، عن دعمهما لإعلان الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك في الإمارات ودعوة عملائهما من مستخدمي الهواتف المتحركة من الجيل الثاني 2G إلى ترقية أجهزتهم للتمتع بخدمات الأجيال الأحدث من شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس.

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