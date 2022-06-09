صقر غباش يبحث العلاقات مع سفراء الكويت والجزائر واليابان

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت، وخميسي عريف سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأكيو إيسوماتا سفير اليابان، بحضور عفــراء راشـــد البسـطي الأمين العام المســاعد للاتصــال البرلمـــاني للمجلس.

تنسيق

تم خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

جهود

وتفصيلاً، فقد التقى معالي صقر غباش، صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة الذي جاء للسلام على معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للكويت لدى الدولة، وتمنى له التوفيق في مهام عمله مستقبلاً.

وأشاد معالي صقر غباش بجهود السفير في تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً التواصل والتنسيق المستمر مع رئيس مجلس الأمة الكويتي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. والتقى معاليه أيضاً خميسي عريف وأكد معاليه متانة العلاقات المتميزة والتاريخية بين دولة الإمارات العربية والمتحدة والجمهورية الجزائرية.

زيارات

من جانبه، أكد السفير الجزائري أهمية التعاون البرلماني وتبادل الخبرات و الزيارات بين على مستوى رؤساء المجالس ولجان الصداقة البرلمانية وعقد اجتماعات برلمانية بصفة دورية، وقدم دعوة لمعالي صقر غباش لزيارة الجمهورية الجزائرية.

تعاون

كما التقى معالي صقر غباش، أكيو إيسوماتا وأكد معاليه أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة منذ انطلاقها في عام 1972. تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان اليابان من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون برلمانية لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية وأفضل الممارسات، وتبادل وجهات النظر، والآراء، والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة، ومناقشة فرص تبادل دعم الترشيحات في المحافل البرلمانية، وقدم السفير دعوة لمعالي صقر غباش لزيارة اليابان. وأكد معالي صقر غباش أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الياباني.

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