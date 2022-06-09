«أبوظبي للصيد والفروسية» يختتم بنجاح مشاركته في معرض «برو هنت»

المصدر: إسطنبول - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري في فعاليات الدورة التاسعة من معرض «برو هنت» إسطنبول لأسلحة الصيد والرياضات الخارجية، الذي يعد الأكبر من نوعه في تركيا وأحد أهم المعارض في القارة الأوروبية، والذي أقيم على مساحة تزيد على 16 ألف متر مربع بمشاركة 150 عارضاً و550 علامة تجارية دولية.

استهدف المعرض من مشاركته التسويق والترويج للحدث وتطوير الشراكات مع أهم المعارض الدولية واستقطاب الشركات التركية، وفي إطار الاستعدادات لتنظيم الدورة الـ«19» من المعرض «أبوظبي 2022».

تتمثل أهمية المشاركة الإماراتية في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الكبرى، والاطلاع على الجديد في عالم الصيد والفروسية ورحلات السفاري.

ويُشكل الحضور في أهم الفعاليات الدولية فرصة مهمة لبحث فرص التعاون مع المُنظّمين، ومحطة لاستقطاب المزيد من الشركات الأوروبية والعالمية لمعرض أبوظبي، وبالتالي خلق فرص للتعاون مع الشركات الإماراتية التي تُقدّم مُنتجات ذات جودة عالية مُنافسة إقليمياً ودولياً.

ويُعد معرض «برو هنت» إسطنبول أهم حدث من نوعه في تركيا، الدولة التي تُعدّ من أكبر مُنتجي ومُصدّري بنادق الصيد في العالم، وحضره العديد من رجال الأعمال والروّاد في هذه الصناعة، واستقطب هواة الصيد من الباحثين عن منتجات عالية الجودة وشركاء الأعمال المناسبين.

وتفقد ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، يُرافقه أعضاء اللجنة المنظمة لمعرض «برو هنت» إسطنبول، أجنحة الشركات المُشاركة، والتقى العديد من مديري الشركات التركية، التي سبق وأن أكدت وجودها في الدورة المقبلة من معرض أبوظبي.

كما استقبل عدداً من ممثلي الشركات الجديدة، التي أبدت اهتماماً واسعاً بالمشاركة في الدورات المقبلة، نظراً لما يتمتع به العارضون في أبوظبي من عوائد اقتصادية مشجعة.

وحرصت إدارة المعرض على تقديم شروحات وافية للعارضين الأتراك والأوروبيين حول معرض أبوظبي للصيد، انطلاقاً من أهميته لهم ولهواة الصيد على حدّ سواء، حيث يتميّز معرض أبوظبي بقوة شرائية عالية وتحقيق مبيعات كبيرة للمشاركين فيه.

وتُمثّل الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للصيد الأضخم في تاريخه فرصة رائعة لتسليط الضوء على العلامات التجارية الرائدة للشركات الدولية في عالم الصيد والفروسية والرياضات الخارجية، وزيادة ولاء العُملاء من خلال الحدث والحملات التسويقية والترويجية الخاصة به، خاصة مع ارتفاع الطلب السياحي الدولي على أبوظبي بشكل متواصل، لما تمتاز به العاصمة الإماراتية من مُقوّمات تراثية سياحية جاذبة وبنية تحتية فائقة الجودة. وتقام الدورة الـ19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022» خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين.

ورش عمل

استضاف جناح معرض أبوظبي للصيد في «برو هنت» العديد من ورش العمل واللقاءات المُباشرة مع ممثلي الشركات التركية والأوروبية وغيرها للبحث في سُبل تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بما من شأنه أن يُثمر بالفائدة على جميع الأطراف. وبالإضافة إلى الصيد والرماية يشمل نطاق معرض إسطنبول أيضاً الأنشطة الرياضية التراثية والترفيهية والتخييم وصيد الأسماك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز