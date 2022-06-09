لجنة في «الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن التعاونيات

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري.

وناقشت اللجنة مشروع القانون بحضور عبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، حيث أبدت اللجنة ملاحظاتها على مشروع القانون وردت الحكومة على كافة استفسارات وأسئلة اللجنة.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق، وتنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة، وتعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي، وتمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات، وتطوير قطاعات وأنشطة تعاونية غير تقليدية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها، وتحقيق مبادئ التعاونيات.

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