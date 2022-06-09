«نماء» تُنظم «مستقبل عمل يدمج الجنسين»

المصدر: الشارقة - وام

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تُنظم «نماء للارتقاء بالمرأة» سلسلة من ورش العمل تحت عنوان «مستقبل عمل يدمج الجنسين» خلال الفترة المقبلة، بهدف مساعدة الشركات على فهم وتحديد موقفها من المساواة بين الرجل والمرأة، ودعم تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة للوصول إلى المساواة في بيئة العمل، وانسجاماً مع جهودها في دعم المرأة وتمكينها ومنحها مكانتها عضواً فاعلاً في المجتمع وضمان المساواة بين الجنسين.

تأتي سلسلة الورش ضمن فعاليات منصة «ارتقاء» التابعة لنماء، وتُنظّم في كلّ من الشارقة ودبي وأبوظبي، وتُعقد الورشة الأولى بعنوان «آلية جعل المساواة بين الرجل والمرأة أولوية استراتيجية في مكان العمل» في منتجع وسبا شيراتون الشارقة في 15 يونيو الجاري، وتركز على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق أعمال شاملة للجنسين وآليات تقييم المنجزات، وتستضيف مشاركين من شركات محلية ودولية.

وصممت الورش لاستعراض تجربة القطاع الخاص في الدولة وتعزيز فهم الممارسات الشاملة ودورها في تقليص الفوارق، وتعزيز الإدماج في مكان العمل، وتوفر فرصة للتعرف على أهداف ونهج منصة «ارتقاء» المخصصة لمساعدة الشركات على المضي قدماً في رحلة المساواة بين الرجل والمرأة.

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