«الإمارات للخدمات الصحية» تناقش مشاريعها الاستراتيجية والتحويلية

المصدر: دبي - البيان

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ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة المؤسسة المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة وسياسة التدريب والخدمات المقدمة من مركز التدريب والتطوير، والتي تشمل خدمات التدريب الإكلينيكية وخدمات التعليم الطبي وتعزيز العمل على تطوير الخدمات التي تواكب مستقبل التأمين الصحي.

وتطرق الاجتماع - الذي عقد في مقر المؤسسة بدبي بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة - إلى المشاريع التحويلية على مستوى المؤسسة ومنهجية العمل الحكومي الجديدة، فضلاً عن مناقشة قرارات الاجتماع السابق وتوصيات اجتماع لجنة السياسات والاستراتيجيات ومشروع التخطيط الشمولي.

وقال الدكتور محمد العلماء: إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة التي تهدف إلى بحث سبل تعزيز جودة وكفاءة الأعمال للارتقاء بمؤشرات الأداء ومواصلة بذل الجهود الساعية إلى توفير خدمات صحية نوعية ترسخ من ريادة المؤسسة وترتقي بتنافسية القطاع الصحي في الدولة إقليمياً وعالمياً.

بدوره، أكد الدكتور يوسف السركال أن وحدة الهدف والجهود الجماعية التي بذلتها جميع الكوادر العاملة في المؤسسة ومنشآتها في الدولة قادت إلى تحقيق العديد من المنجزات اللافتة.

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