ضاحي خلفان: دور فاعل لـ«بيت الخير» في إرساء قيم العمل الإنساني

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه، وفداً من جمعية بيت الخير، برئاسة سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، وتم خلال اللقاء الذي حضره اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحث أواصر العمل والتعاون المثمر بين الجانبين، واستعراض التقارير والنتائج الخاصة بالمبادرات المشتركة، والتي تم من خلالها تقديم المساعدة للحالات الإنسانية المعسرة، لدعم أكبر عدد ممكن من الحالات المحتاجة.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان بالجهود التي تبذلها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إمارة دبي، مؤكداً الدور الفاعل الذي تقوم به جمعية بيت الخير بإشراف مجلس إدارتها، في إرساء قيم العمل الخيري والإنساني وخدمة المجتمع ومتابعة أعمال الجمعية وتطوير آليات عملها، للتميز في مجال تقديم الخدمات الخيرية، عبر حزمة من الأنشطة والمشاريع.

تكاتف

كما أكد معاليه أهمية العمل الخيري والإنساني وعظم أجره عند الله عز وجل، منوهاً بضرورة تكاتف الجمعيات الخيرية لمساعدة الحالات الإنسانية، التي تعاني من ظروف صعبة، وتحتاج إلى مبالغ كبيرة نسبياً، لتغطية حاجتها ودعمها بما يحل أزمتها، وقال: «إن العمل الخيري متأصل في مجتمع دولة الإمارات، وهو قيمة متجذرة في أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وقد حثّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف، لما لها من أثر إيجابي يعكسه الشعور بالآخرين وحاجاتهم، الأمر الذي يعزز من قيمة التكاتف بين أفراد المجتمع، بما يتماشى مع التوجهات الخيرية والمجتمعية والإنسانية لقيادتنا الرشيدة».

من جانبه نقل المزروعي تحيات عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، وتوجه بالشكر لمعالي الفريق على حفاوته ودعمه لهذا التعاون، مثنياً على الدور الوطني المشرف لشرطة دبي والأجهزة الأمنية، ومساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة.

كما أشاد المزروعي بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، لجهوده الشخصية والمجتمعية ومواقفه الإنسانية المشهودة، ومتابعته الشخصية لبعض الحالات الطارئة لحل أزمتها، وتوفير ما يلزمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي نهاية اللقاء قدم لمعاليه كتاب «زايد الخير»، كهدية رمزية تذكر برائد العطاء في بلد الخير والعطاء، وفي المقابل أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نسخة من كتابه «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد» إلى سعيد مبارك المزروعي.

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