عبد الله المري يشهد ورشة عن توصيات «الفاتف» ونُظم مكافحة غسل الأموال

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، فعاليات ورشة عمل التقييم الذاتي الداخلي للاستعداد والجاهزية لتقييم الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) وفعالية منظومة مكافحة غسل الأموال، التي نظمتها وزارة الداخلية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وكبار الضباط من مختلف القيادات العامة للشرطة والوحدات التنظيمية ذات العلاقة على مستوى الدولة.

وفي بداية الورشة، نقل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى المشاركين في ورشة العمل، مؤكداً أهمية التقييم الذاتي لمختلف الجهات ورفع الجاهزية لتطبيق أفضل معايير الخاصة بالالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) وفعالية نُظم مكافحة غسل الأموال.

وحث معالي الفريق المري المشاركين في ورشة العمل على تحقيق الريادة والتميز والاستعداد للتقييمَين، الداخلي الخاص بوزارة الداخلية، وتقييم مجموعة العمل المالي (الفاتف)، بهدف الوصول إلى التميز والريادة والاستباقية في تطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك عبر العمل كفريق جماعي واحد في كافة القيادات العامة للشرطة، وتبادل الخبرات للوصول إلى تحقيق أعلى معايير الكفاءة، وتطوير الموارد البشرية والهياكل التنظيمية، وتنسيق الجهود وتحقيق التكامل بما ينعكس على جهود الدولة نحو الريادة، متمنياً التوفيق في تحقيق أهداف الورشة.

جاهزية

إلى ذلك، أكد العميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال في دولة الإمارات، ورئيس لجنة مواجهة غسل الأموال في وزارة الداخلية، أن الورشة جاءت بتوجهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعة من العميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، رئيس فريق التقييم الذاتي الداخلي في وزارة الداخلية، من أجل تحقيق الاستعداد والجاهزية لتقييم مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نُظم مكافحة غسل الأموال.

د ليل

أكد المقدم خليفة راشد الصريدي أن الورشة تضمنت الاطلاع على 40 توصية في «دليل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح»، و265 عنصراً فرعياً في الدليل وشرح 11 نتيجة، إلى جانب مناقشة كافة الملاحظات ذات الصلة بالدليل والمتعلقة بالعمل الشرطي التخصصي، مبيناً أن الورشة تُعزز جاهزية وزارة الداخلية لتطبيق توصيات تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) والتزام دولة الإمارات. وبين المقدم الصريدي أن الورشة تضمنت أيضاً شرحاً حول «التقييم الداخلي المؤسسي» ونماذج التقييم المتوافقة مع أسلوب تقييم مجموعة العمل المالي «الفاتف» وخطة التقييم والجاهزية لوزارة الداخلية.

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