فريق إماراتي يطلق تطبيقاً احترافياً لدعم الأسر المنتجة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أطلق مجموعة من الشباب المواطنين تطبيقاً إلكترونياً يروّج منتجات وابتكارات «الأسر المنتجة» من الإماراتيين والمقيمين، حيث يوفر التطبيق الاحترافي، والذي صممه كل من منى الحضرمي وسعيد العرياني وعبد الله العتيبي، فرصة مثالية للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة أياً كان نوعها وأياً كان المشروع والجمهور المستهدف من أكلات شعبية وبهارات وقهوة والملابس والحرف والتصاميم اليدوية وغيرها، سعياً لتحفيز هذه الأسر على الاستمرار في إنتاجها وضمان استقرارها المالي.

60 تاجراً

وقالت منى الحضرمي: إن المشروع تم دعمه والترويج له من قبل هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، باعتباره أحد المشاريع المميزة والمؤهلة في النسخة الخامسة من حاضنة معاً المجتمعية، ويتميز المشروع بأنه يهتم بالأسر المنتجة ممن لديهم أفكار لبدء مشروع تجاري ناجح، هذا بالإضافة إلى توفير دعم خاص لمشاريع كبار المواطنين والمقيمين، ومساعدتهم على ابتكار متاجرهم الخاصة وإدارتها بطريقة تتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات العرض والطلب بنهج حديث وفريد، حيث يضم التطبيق الآن ومع انطلاقته المبدئية أكثر من 27 متجراً و60 تاجراً من فئات عمرية مختلفة.

حاضنة

وأوضحت الحضرمي أن المشروع يهدف إلى إيصال منتجات الأسر إلى شريحة كبيرة من المجتمع، عبر حاضنة أعمال مستدامة، تُعدّ حلقة وصل بين المنتِج والمستهلك، كما يسعى لتحقيق هدفين أساسيين، هما مساندة هذه الأسر ودعم استمراريتها في الإنتاج والإبداع في أعمالها، وكذلك تشجيع الشباب المواطنين على التفكير في طرح مشروعات خاصة تدعمهم مالياً وتسهم في تعزيز اقتصاد الدولة.

في سياق متصل، قالت الحضرمي: تمتلك الأسر المنتجة أنامل ذهبية تستحق أن تظهر للنور، ونسعى من خلال تطبيق «توتي» أن يصبح هذا المجتمع الإلكتروني الاحترافي فضاء تسويقياً لعرض خدمات الأسر المنتجة والتواصل الأمثل مع العملاء.

وأوضح فريق العمل أن التطبيق تم تصميمه بطريقة سهلة الاستخدام، كما تم إدراج طرق سهلة للتسجيل توفيراً للوقت والمجهود على المستخدمين، حتى يتمكن التاجر بسهولة من إضافة منتجه في القسم المناسب وإدراج الصور التوضيحية والبيانات الوصفية المتعددة.

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