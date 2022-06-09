تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات تصريف مياه الأمطار في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت خدمات رأس الخيمة ممثلة في مؤسسة الأشغال عن تسريع وتيرة الأعمال في مشاريع إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، ضمن المرحلة الثانية للمشروع، الذي تضمن إنشاء 10 شبكات جديدة بمختلف مناطق الإمارة، بهدف القضاء على تحديات تجمع مياه الأمطار، وعدم عرقلتها حركة سير المركبات وخاصة بالمناطق الحيوية في رأس الخيمة.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام خدمات رأس الخيمة: إن مؤسسة الأشغال التابعة للدائرة أنجزت العديد من مشاريع إنشاء ورفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق رأس الخيمة، ضمن الجدول الزمني لتنفيذ تلك المشاريع، التي شملت 10 مناطق حيوية كانت تمثل نقاطاً ساخنة لتجمع مياه الأمطار، خلال فصل الشتاء، وذلك وفق الدراسات التي نفذتها المؤسسة عن مواقع تجمع المياه في آخر هطول مطري، وذلك ضمن خطة متكاملة للتقليل من شكاوى حالات الطوارئ الناتجة عن مياه الأمطار، بالإضافة لضمان خلو كل مداخل ممرات عبور المياه الجانبية والسطحية من أية مخلفات تعيق انسيابية حركة مرور المياه.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت تنفيذ مشاريع إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار خلال العام 2019، والتي تتضمن إعادة صيانة طبقات الأسفلت في تلك المناطق، والتي شملت مناطق شعم، وشعبية راشد، ودهان، وسوق الخضار القديم، ومنطقة سوق السمك، ومحمية القرم، وشارع الكويتي التجاري، والحصن، والمعيريض، بمتوسط أطوال الشبكة 1500 متر من الشبكات المتكاملة للتعامل مع كميات الأمطار المتساقطة، وضمان عدم تجمع المياه أو إحداث اختناقات مرورية.

دراسات

وأكد الحمادي أن الدائرة نفذت العديد من الدراسات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة حول طرق الاستفادة من كميات مياه الأمطار، التي يتم تصريفها حالياً إلى أقرب نقطة من البحر، لافتاً إلى أن الدائرة بدأت، أول من أمس، تنفيذ مشروعها الجديد لتصريف مياه الأمطار في شارع خزام «من دوار القرم إلى شارع القصر» في كلا الاتجاهين، ويستمر المشروع لمدة 60 يوماً، حيث سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين لعدم عرقة حركة مرور المركبات في تلك المنطقة، التي تمثل أحد الأحياء الحيوية والرئيسية في رأس الخيمة لدورها في ربط العديد من مناطق الإمارة ببعضها.

وأشار إلى أن مؤسسة الأشغال أنجزت مشروع شبكة تصريف المياه أمام منتجع الكوف روتانا، وفق الجدول الزمني للتنفيذ المقرر مسبقاً، حيث تم نقل حركة السير المرورية للمركبات القادمة من جسر الاتحاد والمتجهة إلى دوار شارع الشيخ محمد بن زايد باستخدام جسر الظيت، بالإضافة لصيانة طبقات الأسفلت على شارع الشيخ محمد بن سالم ضمن استراتيجية الارتقاء بجودة الطرق في رأس الخيمة.

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