«طرق دبي» تعرف بمبادئ التعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، ورشة افتراضية بعنوان «مبادئ التعامل مع أصحاب الهمم» بمشاركة وحضور 150 موظفاً من هيئة الطرق، وجاء تنظيم الورشة انطلاقاً من الغايات والأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات التي تركز على تحقيق الريادة في إسعاد الناس وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وتفصيلاً قال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: الهدف الأساسي من تنظيم ورشة مبادئ التعامل مع أصحاب الهمم هو تعزيز المبادئ والمهارات الأساسية في التعامل والتواصل مع أصحاب الهمم، حيث تضمنت الورشة الافتراضية محاور مهمة ومعلومات متنوعة عن التعامل مع أصحاب الهمم، أهمها أسلوب التحدث مع أصحاب الهمم، وكيف يكون التواصل معهم. وقالت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع، إن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الرائدة لتطوير مستوى خدمات أصحاب الهمم المقدمة لهم، فضلاً عن دعمهم بمزايا وتسهيلات إضافية من خلال بطاقة سند.

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