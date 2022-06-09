بلدية عجمان ومركز كبار المواطنين يبحثان التعاون

المصدر: عجمان - البيان

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بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان سبل توثيق التعاون المشترك مع مركز كبار المواطنين التابع لوزارة تنمية المجتمع في الإمارة، لتقديم أفضل الخدمات لكبار مواطني الإمارة وتمكينهم من إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي وبسهولة مطلقة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع سعادة المتعاملين، وفداً من مركز كبار المواطنين ترأسه راشد محمد عبيد الغملاسي مدير مركز سعادة كبار المواطنين، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الطرفين.

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