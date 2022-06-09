تعاون بين «إقامة دبي» وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

المصدر: دبي- البيان

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وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اتفاقية شراكة مع أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما.وقع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعميد د.محمد الخميس العثمني، المدير العام للأكاديمية بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين. وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتجارب والدراسات واستثمار وتطوير الموارد البشرية والبرامج التدريبية.

وقال الفريق محمد أحمد المري: هدفنا من الشراكة تعزيز بيئة التعاون، وبناء جسور من العلاقات المشركة التي تنهض بالعمل مما يسهم في تبادل المعرفة والتجارب في مجال الموارد البشرية والاستفادة من العناصر المؤهلة، التي ستعود بالنفع على الطرفين من خلال التدريب والتأهيل الذي سيعزز من مهارات الموظفين ودعم قدراتهم في الإبداع والابتكار.

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