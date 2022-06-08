طبيب إماراتي ينال أول جائزة عالمية في تخصص الجلطة الدماغية

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت الجمعية الأمريكية لطب القلب والجمعية الأمريكية لطب الجلطة الدماغية، أمس، الدكتور سهيل الركن، استشاري ورئيس شعبة الأعصاب في مستشفى راشد وجمعية الإمارات الطبية، بجائزة 2022 Ron Haddock - InternationalImpact Award ، وهي أول جائزة من نوعها يحصل عليها طبيب عربي أو من الشرق الأوسط لمجهوده العالمي في خدمة القطاع الطبي.

وأهدى الدكتور الركن هذا الإنجاز إلى القيادة الحكيمة لحكومة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أنه سيضاعف مجهوداته للحفاظ على الإنجاز وتحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الفضل الكبير في كل الإنجازات التي حققها شباب وبنات الوطن يعود إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي دعمت الشباب الإماراتي والفتاة الإماراتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز