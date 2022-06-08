علاج طفل مصاب بالهيموفيليا «ب» مع مضاعفات نادرة في مستشفى توام

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن نجاح مستشفى توام، إحدى المنشآت الصحية التابعة لها، في علاج وإدارة حالة طفل يبلغ من العمر 13 شهراً مصاباً بالهيموفيليا «ب»، وقد كان معرضاً لخطر النزيف الشديد بسبب مضاعفات نادرة للغاية لمرضه.

في البداية، جرى علاج المريض الذي يعاني من الهيموفيليا «ب» وهو اضطراب نزفي موروث ونادر، بدواء يُستخدم لتعويض عامل تخثر الدم الذي لا يكون متوفراً عند المصابين بهذا المرض النادر ولم يتعرض لنزيف حادّ لفترة من الزمن، لكن في نهاية المطاف أصبح لدى الطفل رد فعل تحسسياً بسبب الأجسام المضادة للدواء التقليدي للمرض مما جعل علاجه غير فعّال وعرّضه لخطر النزيف الشديد.

يشار إلى أن هذا النوع من المضاعفات غير شائع لهذا المرض النادر، مما جعل إدارة الحالة وعلاجها بشكل فعّال تحدياً صعباً. لكن لحسن الحظ، استجابت عيادة أمراض الدم للأطفال في مستشفى توام بعلاجات متخصصة ومكثفة بالاستناد إلى التوجيهات والممارسات الدولية مما أنقذ المريض البالغ من العمر 13 شهراً من النزيف الشديد فبقيت حالته مستقرة.

مستوى

وعبّر والد المريض عن امتنانه وتقديره قائلاً: «مستشفى توام هو منشأة صحية متميزة بالفعل تعتمد على أفضل خبراء أمراض الدم عند الأطفال والذين نجحوا في علاج حالة طفلي المعقدة، متبعين أعلى مستوى من الرعاية والمعرفة الطبية. وأود أن أعبر عن امتناني لجميع الأطباء والممرضين في مستشفى توام على تزويد طفلي بأفضل علاج ممكن ونجاحهم في السيطرة على المضاعفات في الوقت المناسب. لقد منح الفريق الطبي في المستشفى لطفلي فرصة جديدة ليعيش حياة طبيعية كسائر الأطفال، ولهذا سأظل ممتناً لهم إلى الأبد».

وقال الدكتور نجم أوان، استشاري أمراض الدم وأورام الأطفال في مستشفى توام: «نمتلك معارف وخبرات واسعة في إدارة أمراض الدم المعقدة والنادرة هنا في وحدة أورام الدم عند الأطفال في مستشفى توام بدولة الإمارات. ونعالج المرضى بنجاح وكفاءة باتباع الإرشادات والبروتوكولات الدولية الأحدث والأكثر تقدماً بما يضمن الحصول على نتائج ممتازة. وتعد معالجة الاضطرابات النزفية أمراً صعباً ومعقداً للغاية وتتطلب مجموعة من الخبراء الطبيين الحاصلين على أعلى المؤهلات، إلى جانب الأدوية والعلاجات المتخصصة، ولحسن الحظ، توفر منشأة «صحة» الطبية كل هذه المتطلبات».

وفي معرض تعليقها على قدرات المستشفى والتزامه بتطبيق أفضل الممارسات، قال الدكتورة دلال سعيد ناصر المنصوري، المدير الطبي بالإنابة في مستشفى توام: «يفخر مستشفى توام في العين بنجاحه في إدارة هذه الحالة المعقدة والنادرة عالمياً. فمن خلال التزامنا بالتميز والتفاني في رعاية مرضانا، عززنا قدراتنا على معالجة الحالات النادرة والمضاعفات بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز