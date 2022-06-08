برج خليفة أكثر المعالم زيارة افتراضية على خرائط غوغل إقليمياً

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت"غوغل" Google اليوم عن أكثر المعالم زيارةً من خلال ميّزة التجول الافتراضي على خرائط Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. توفّر ميزة التجول الافتراضي فرصةً لاكتشاف معالم تاريخية وثقافية مختلفة وذلك عبر التقاط صور بنطاق 360 درجة يمكنكم مشاهدتها عبر شاشة الموبايل أو الكمبيوتر.

وتم إطلاق التجول الافتراضي على خرائط Google لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2013 في الإمارات وقد ساعد الناس حول العالم على اكتشاف أهم معالم المنطقة بما فيها مثل الإمارات والأردن وتونس غيرهم وتعد أهرامات مروي أحد أحدث المشاريع.

والأماكن العشرة الأكثر شهرة في التجوّل الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي هي:

1. برج خليفة، الإمارات (تجول افتراضي للمرصد والمبنى)

2. الكعبة، السعودية (التجول الافتراضي)

3. أهرامات الجيزة، مصر (التجول الافتراضي / ٢)

4. المسجد الحرام، السعودية (التجول الافتراضي)

5. الهرم الأكبر، مصر (التجول الافتراضي)

6. المسجد النبوي، السعودية (التجول الافتراضي)

7. برج العرب، الإمارات (التجول الافتراضي)

8. أبو الهول، مصر

9. نافورة دبي، الإمارات

10. مطار دبي الدولي، الإمارات

حول العالم وعلى مدار آخر 15 سنة، تجوّلت سيارات التجول الافتراضي مسافةً تزيد عن 10 ملايين ميل (أكثر من 16 مليون كيلومتر) وهي مشابهة لمسافة التجول حول العالم بأكمله أكثر من 400 مرة. كما أننا جمعنا أكثر من 220 مليار صورة لمختلف هذه المعالم. يمكنكم أيضًا الاطّلاع عبر التجول الافتراضي على خرائط Google على صور تاريخية لبعض هذه المواقع من خلال ميّزة التجوّل الافتراضي لاستكشاف وتتبع التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة الزمنية.

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