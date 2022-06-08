بلدية دبي: بدء تركيب التوربينة البخارية لأكبر مركز معالجة نفايات في العالم

المصدر: دبي- البيان

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في إنجاز مهم في إطار تنفيذ "مركز دبي لمعالجة النفايات"، الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، أعلنت بلدية دبي عن دخول المشروع إلى مرحلة متقدمة من مراحل التنفيذ مع البدء في تركيب التوربينة البخارية، والتي تشكل وحدة رئيسية ضمن منظومة إنتاج الطاقة النظيفة في المركز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط.

وأكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الكبرى للبلدية، فيما يدعم المركز الجديد استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ويعزز من تنافسية الإمارة عالمياً، ويبرز نهجها المستمر في تطوير مشاريع التنمية المُستدامة، وتوظيف أحدث ابتكارات التكنولوجيا لحماية البيئة وتعزيز رفاهية المجتمع.

وحول الإنجاز المتحقق في إعداد "مركز دبي لمعالجة النفايات"، أكد الهاجري مواصلة بلدية دبي تنفيذ المشروع الضخم وفقاً للجدول الزمني المحدد، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والشركات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن بدء تركيب التوربينة البخارية يمثل خطوة بالغة الأهمية في إنجاز المشروع الأكبر من نوعه في العالم، كونها تشكل أداة أساسية في تحويل نواتج احتراق النفايات إلى طاقة كهربائية، وتشكل حلقة الربط الأساسية بين مراحل الإحراق ونظام توليد الكهرباء.

توفير

وأضاف: يمهد تركيب التوربينة البخارية الطريق أمام دخول المركز الطور التشغيلي التجريبي العام المقبل، تحضيراً لبدء تشغيله الفعلي لتوفير مورد جديد للطاقة المستدامة في دولة الإمارات، ولا شك في أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل مصدر فخر لنا كونه الأضخم من نوعه والأكثر تقدماً عالمياً، ولأثره في تحويل كميات هائلة من النفايات من تحد بيئي إلى مورد مستدام للطاقة النظيفة، إذ تمضي بلدية دبي في دعم الرؤى الوطنية الطموحة، لضمان الاستدامة البيئية وزيادة الموارد النظيفة والمُستدامة، وتوفير البنى التحتية الكفيلة بتعزيز مكانة دبي كحاضنة مثالية للاستثمارات، لا سيما المشروعات الصديقة للبيئة، في ظل تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتنامي الاهتمام العالمي بحماية البيئة والمناخ.

مورد مستدام

وسيتم إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تحريك التوربينة، من خلال ضغط البخار الناجم عن احتراق النفايات، حيث ستُستخدم الطاقة البخارية الناتجة عن الاحتراق لتدوير ريش التوربينة، وإحداث طاقة دوران كفيلة بتحريك المولد الكهربائي المتصل بالتوربينة البخارية. وسيعقب استكمال عملية التركيب، إخضاع التوربينة لتجارب وفحوصات شاملة، تمهيداً لتشغيلها تجريبياً خلال العام المقبل، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل في 2024.

يُذكر أن المركز سيعالج قُرابة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً، أي ما يعادل 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة يومياً، من خلال 5 خطوط حرق، بحرارة تصل إلى 800 درجة مئوية. ويقع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، وسيقوم معالجة 45% من حجم نفايات البلدية في الإمارة وتحويلها إلى طاقة متجددة، ليقلل بشكلٍ كبير من كمية النفايات البلدية.

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