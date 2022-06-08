برئاسة عبدالله بـن زايــــد .. تشكيل مجلس التعليم والمـــــوارد البشريـة

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيـة والتعـاون الدولي.

تشكيل المجلس:

-سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيـة والتعـاون الدولي رئيساً.

-معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم.

-معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

-معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين.

-معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وأمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية.

-معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس الدائرة المالية أبوظبي.

-معالي سارة بنت عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر.

-الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي.

-الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

*اختصاصات المجلس:

-وضع رؤية التعليـم على مستوى الدولـة، وإقـرار أهـداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليميـة.

إقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعـات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليميـة.

- متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

-اقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسـوق العمـل.

-تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص بالدولـة.

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