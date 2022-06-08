"جامعة أبوظبي القابضة» تعلن تغيير اسمها إلى «نما القابضة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة جامعة أبوظبي القابضة، والتي تأسست عام 2006، عن تغيير اسمها إلى «نما القابضة»، ويأتي التغيير مواكبة للتطور الذي تشهده «نما القابضة» وترجمة لاستراتيجيتها في تطبيق خطط التوسع وبما يعزز إسهاماتها في خدمة الاقتصاد الوطني خلال الخمسين المقبلة.

كما أعلنت «نما القابضة» (شركة جامعة أبوظبي القابضة سابقاً) عن تأسيس ذراع أكاديمية تحت مسمى »نما للتعليم» في خطوة تهدف إلى تعزيز دورها الرائد في القطاع التربوي وتأكيد مكانتها في قطاع التعليم العالي في الدولة والمنطقة حيث تضم محفظة من المؤسسات العاملة في قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني للشركات والتي ستنضوي تحت «نما للتعليم»، ومنها: جامعة أبوظبي، ومجموعة المعارف، وكلية الخوارزمي الدولية، وستضم «نما للتعليم» أكثر من عشرة آلاف طالب مسجلين في مؤسساتها التعليمية وآلاف آخرون يتلقون تدريباً مهنياً من خلال مؤسساتها التدريبية.

من جانبه أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة «نما القابضة» أن تغيير الاسم يأتي انعكاساً لما تشهده المجموعة من توسع في خططها واستراتيجيتها لتحقيق مزيد من النمو والتطور في مسيرتها المستقبلية، مشيراً إلى أن تأسيس «نما للتعليم» كذراع أكاديمية لـ "نما القابضة" سيمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز التعليم النوعي في الدولة والمنطقة.

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