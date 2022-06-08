حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة خورفكان

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة خورفكان.

ونص المرسوم رقم /40/ لسنة 2022 م ، على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى "جامعة خورفكان" وتعرف باللغة الإنجليزية باسم /University of Khorfakkan/ وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

ووفقاً للمرسوم تكون جامعة خورفكان برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، على أن يصدر قانون بتنظيم جامعة خورفكان وكلياتها وأقسامها وإداراتها وكافة شؤونها.

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