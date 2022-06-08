"كهرباء دبي" تنفذ 3 مشاريع لخزانات المياه بسعة 210 ملايين جالون

المصدر: البيان

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تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي 3 مشاريع لإنشاء خزانات للمياه في مختلف أنحاء إمارة دبي؛ أحدها في منطقة النخالي بسعة 120 مليون جالون واستثمارات تبلغ 287.8 مليون درهم، وآخر في منطقة اللسيلي بسعة 60 مليون جالون واستثمارات تبلغ 175.4 مليون درهم، إضافة إلى خزان في منطقة حتا بسعة 30 مليون جالون واستثمارات تبلغ 86 مليون درهم، في إطار جهودها لتعزيز الأمن المائي، وزيادة السعة التخزينية للمياه المحلاة في دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد الأمن المائي أولوية وطنية وأحد القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار. وتهدف استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ، وتعالج تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل، كما تركز الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. ويأتي إنشاء خزانات المياه في مناطق النخالي واللسيلي وحتا بإجمالي 210 ملايين جالون، في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، حيث نهدف إلى زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل الى 1002 مليون جالون مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 815 مليون جالون".

وأشار معالي الطاير إلى أن هذه الخزانات تضاف إلى مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، والذي انتهت الهيئة من تنفيذ مرحلته الأولى، وسيتيح عند اكتماله بحلول عام 2025 تخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ.

وأضاف معالي الطاير: "بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم، تواكب الهيئة الزيادة على الطلب في المياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. وفي عام 1992، كانت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من المياه المحلاة 65 مليون جالون يومياً، أما اليوم فتبلغ 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وقد أسهمت جهود الهيئة في البحوث والتطوير واعتماد أحدث التقنيات العالمية، في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من أكثر من 42% في عام 1988 إلى 5.3% العام الماضي، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم."

وأوضح المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن خزانات المياه التي تنفذها الهيئة تعتمد أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن خزان المياه في منطقة اللسيلي بسعة 60 مليون جالون يجري إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، إلى جانب الخزان الموجود حالياً والذي تبلغ سعته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة.

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