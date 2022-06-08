لجنة المتابعة المنبثقة عن «العليا الإماراتية - العمانية» تبحث موضوعات مشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

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امتثالاً لتوجيهات القيادتين الرشيدتين بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، واستكمالاً للجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، عقدت «لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة العليا الإماراتية - العمانية المشتركة» اجتماعها الدوري اليوم (الثلاثاء) في العاصمة أبوظبي.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والتوافق بشأنها، والتي ستسهم في خدمة ورفاه مواطني البلدين الشقيقين.

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