حرم السفير التركي تشيد بجهود الشيخة فاطمة في دعم وتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

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أشادت بورجو كريمان اردغدو تونشير حرم السفير التركي لدى الدولة ومستشار أول في السفارة التركية بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، في مجال دعم وريادة وتمكين المرأة الإماراتية.

وأثنت حرم السفير التركي خلال زيارتها لمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، ولقائها نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على جهود الاتحاد النسائي العام وما يقدمه من خدمات جليلة من أجل دعم المرأة.

علاقات

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا في مجال دعم وتمكين المرأة، التي تسهم في الدفع بمسيرة المرأة في البلدين لمراتب متقدمة بكل المجالات والقطاعات. واطلعت الضيفة خلال الزيارة على مراحل تأسيس الاتحاد والاستراتيجية الوطنية للمرأة التي ينتهجها، وذلك من خلال فيلم وثائقي عرض مجالات عمل الاتحاد.

كما تعرفت على جهود الاتحاد النسائي العام في تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي.

وشملت الزيارة جولة في قاعة الجوهرة والمعرض الدائم، إلى جانب الضيافة في الخيمة التراثية.

التزامات

حرصت الريم الفلاسي على عرض مجالات عمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والذي يجسد التزامات الدولة تجاه المرأة والطفل، لتقديم سبل الدعم والتمكين للأسرة ككل وللطفولة من خلال تعزيز حق جميع الأطفال في التعليم والصحة، والحماية، والرعاية، والمشاركة في جميع مناحي الحياة.

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