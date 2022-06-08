«الاتحاد النسائي» ومجلس الأمن السيبراني يطلقان «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وشركائه الاستراتيجيين، وذلك لتعزيز تواجد المرأة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع.

وتأتي المبادرة استكمالاً للنجاح الذي حققته سلسلة دورات القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية، التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، حيث تخطى عدد المشاركات في الدورات 7 آلاف و500 مشاركة.

وتعد مبادرة النبض السيبراني مبادرة وطنية شاملة لجميع شرائح المجتمع تم البدء بها منذ بداية العام الجاري لتكون ركيزة لمشاريع الخمسين الرقمية وتصبو إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات.

رؤية

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن رؤية القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، عززت من مكانة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني نحو مستقبل رقمي فائق التطور، بفضل الرؤى الاستراتيجية الاستشرافية وخريطة الطريق الواضحة التي خطتها القيادة الرشيدة لمستقبل الوطن.

وقالت السويدي: إن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حرص على إطلاق مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية لتعزيز وتأهيل المرأة الإماراتية لمواكبة النهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة والاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الدولة، بما يعود بفائدته على أفراد المجتمع.

جهود

من جهته، أعرب الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات عن شكره وامتنانه لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على رعايتها الكريمة لمبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية التي تأتي في إطار جهود سموها المتواصلة لدعم وتمكين المرأة والأسرة الإماراتية حتى باتت المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً في التطور والتقدم ورفع راية الوطن عالياً في مختلف المجالات وجميع المحافل الدولية.

وقال الدكتور الكويتي: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة ونسعى من خلال التعاون مع الاتحاد النسائي العام إلى تعزيز مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع ودفع مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات لتكون دولتنا الأفضل عالمياً في المجالات كافة بحلول مئويتها الأولى عام 2071 التي تشكل خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي.

وسيتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، إذ تنطلق المرحلة الأولى خلال شهر يونيو الجاري، بمشاركة 50 مرشحة من العنصر النسائي.

والتي سيجرى تأهيلهن بالخبرات والمعارف المتطورة بمجال الأمن السيبراني لدخول المرحلة الثانية وتقديم دورات وورش ومحاضرات تستهدف 50 ألف مشارك من أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» للوصول للقيمة المستهدفة.

تعزيز

وقالت الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن مشاركة فتيات من البرلمان الإماراتي للطفل في مبادرة «النبض السيبراني» جاءت تعزيزاً لحقوق الطفل ولا سيما «حق المشاركة» وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون وديمة، والمشاركة مع الفرق الأخرى في نشر التوعية حول الأمن السيبراني للوصول إلى القيمة المستهدفة من هذه المبادرة«.

من جانبه، ذكر الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين (أقدر) أن هذا التعاون المشترك بين برنامج أقدر والاتحاد النسائي العام والأمن السيبراني يأتي امتداداً للتعاون السابق بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع الإماراتي وتحديداً فئة النساء والأمهات بهدف غرس القيم والمفاهيم السامية في نفوس الأجيال.

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