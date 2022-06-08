256.606 فحوصات «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 256,606 فحوصات جديدة خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 912,086 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة جراء الإصابة بـ«كوفيد 19» عند 2,305 حالات. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 530 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 895,099 حالة.

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