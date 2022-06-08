8 فنادق في رأس الخيمة ضمن «إسعاد»

المصدر: (دبي - البيان)

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أضاف مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، إلى برنامج الخصومات لديه 8 فنادق تقع في إمارة رأس الخيمة، مقدماً لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، خصومات مميزة بنسبة 20 و25% على تكلفة الإقامة في غرف وأجنحة الفنادق، بالإضافة إلى استخدام جميع مرافق المنتجعات الصحية التابعة لها، وتتمثل الفنادق في «إنتركونتنينتال»، و«راديسون ريزورت» و«بن ماجد بيتش هوتيل» و«بن ماجد بيتش ريزورت» و«منتجع الكوف روتانا» و«ذا ريتز كارلتون» و«والدوف استوريا» و«أكشن هوتيل».

وقال أحمد بن غافان، ممثل قطاع الفنادق في مركز بطاقة إسعاد: إن العروض التي تقدمها البطاقة خلال فصل الصيف تُعد مميزة، نظراً لعلاقات الشراكة التي يقيمها المركز مع مختلف الفنادق والمنتجعات داخل دولة الإمارات وخارجها، ما يتيح للمركز تحقيق وفر مالي لحاملي البطاقة وأسرهم، وإن فريق إسعاد حريص على الاستمرار في تقديم أفضل الخصومات الحصرية والمميزة في مختلف القطاعات لتحقيق هدف البطاقة في إسعاد حامليها وأسرهم.

ويمكن الاستفادة من العروض من خلال الحجز عبر الموقع الرسمي لبطاقة إسعاد، وذلك عبر استخدام الكود الخاص بكل فندق مع ملاحظة ضرورة إبراز بطاقة إسعاد لموظف الاستقبال عند زيارة الفنادق.

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